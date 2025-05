Bolsonaro reúne 4 mil pela anistia em Brasília, menos de 10% do ato de SP

Um ato em Brasília convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a favor de anistia a quem participou de atos e ações golpistas entre outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023 reuniu 4 mil pessoas, na tarde desta quarta (7). A caminhada terminou no Congresso Nacional.

Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo junto com a ONG More in Common. A contagem foi feita no pico da manifestação, às 16h30, em frente à Catedral Metropolitana, a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Em 6 de abril, ato com o mesmo tema na avenida Paulista, em São Paulo, reuniu 44,9 mil pessoas, de acordo com levantamento do mesmo grupo. Em 17 de março, 18,3 mil pessoas haviam comparecido ao ato pró-anistia na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.