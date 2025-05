Índia promete atacar Paquistão com água, que pode matar tanto quanto bombas

Ele depende da água que vem do Himalaia indiano para existir. Um tratado de 1960 estabeleceu a divisão desses recursos e vinha sendo respeitado. Em 2018, Modi já havia ameaçado suspender o acordo e "fechar a torneira do rio Indo", ou seja, condenar o vizinho a ser um deserto improdutivo. Após o ataque terrorista, disse que não irá mais cumprir o tratado.

A bacia do Indo é caudalosa, ou seja, não se bloqueia cursos d' água como aqueles que a formam sem grande prejuízo para o seu próprio lado. O que não significa que ações não podem ser tomadas, criando pânico. O que, claro, empurraria o Paquistão para escalar o conflito.

Se há algo que motiva as nações à guerra, ainda mais do que o petróleo, é o acesso à água. Islamabad indicou que o vizinho já teria reduzido a vazão do rio Chenab, um dos afluentes do Indo. Afirmou que se Modi cumprir o que anunciou será a guerra. Uma guerra pela água com potenciais desdobramentos nucleares.

Historicamente, os Estados Unidos foram grandes fornecedores de material bélico para o Paquistão desde a guerra contra o Afeganistão até o combate à Al-Qaeda, que se muquiou nas montanhas no Noroeste do país. Hoje, a China é a sua principal vendedora de armas. Enquanto isso, a Índia, que comprava principalmente da União Soviética e, depois, da Rússia, passou a adquirir bastante de aliados da Europa Ocidental, Israel e dos próprios EUA. O que aponta mudanças no alinhamento político.

O nacionalismo indiano cresceu sob o primeiro ministro Narendra Modi. Da mesma forma, o ressentimento com o Ocidente também escalou em todo o mundo islâmico nos últimos anos.

Pode ser que os ânimos se arrefeçam e a situação volte ao que era antes, em que tiros são ouvidos de um lado para outro da Caxemira, uma das regiões mais militarizadas do planeta.