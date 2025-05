Palco de morte, linha de metrô privatizada é 'irmã' do fiasco 9-Esmeralda

Lourivaldo Nepomuceno morreu após ter ficado preso entre duas portas da estação Campo Limpo da linha 5-Lilás do metrô e sido arrastado pelo trem operado pela ViaMobilidade nesta terça (6). Sim, a mesma da linha 9-Esmeralda, uma das maiores dores de cabeça dos paulistanos que precisam de transporte público.

Segundo a empresa, as portas possuem um sensor de obstrução para impedir que o trem parta com as portas abertas. Mas não havia nada que impedisse a composição de partir se alguém ficasse preso entre a porta do trem e a da plataforma — que é transparente e separa os passageiros do vão dos trilhos.

A ViaMobilidade estava sempre nas manchetes devido aos problemas recorrentes em duas linhas de trens metropolitanos administradas por ela, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Um levantamento dos colegas da TV Globo e do G1 apontou que as duas apresentaram quase o dobro de falhas das registradas em quatro linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira) nos últimos três anos.