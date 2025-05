Centrão protege golpista como salvo-conduto para suas próprias maracutaias

Deputados são animais políticos conhecidos pelo instinto de sobrevivência pessoal acima de questões ideológicas, republicanas ou democráticas. Foi com esse espírito que o centrão votou em peso, nesta quarta (7), para sustar a ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentar um golpe de Estado. O bolsonarismo defende que isso vale também para outros 33 acusados que estão no mesmo bololô.

O resultado foi de 315 votos a 143. Mas a maioria do centrão não estava votando por Jair Bolsonaro, que quer pegar carona para ser beneficiado no meio disso. Se o ex-presidente tivesse esse apoio todo, o projeto de anistia já tinha sido enfiado goela abaixo do país. Tampouco o centrão é a favor explicitamente da tentativa do ex-presidente, de Ramagem, de generais e outros cúmplices de transformar o Estado democrático de direito em geleia. A questão é que o centrão sinceramente não se importa. Está mais preocupado no precedente que isso pode gerar para salvar a si mesmo da forca no futuro.

Em um momento em que o Supremo Tribunal Federal trava uma briga com o Congresso Nacional pela moralização das emendas parlamentares e aponta que será duro com quem for pegos pela Polícia Federal desviando recursos públicos através delas, a Câmara dos Deputados enviou um recado de que processos por roubalheira contra quem tem mandato não seguirão adiante.