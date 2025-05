Governo diz ?se vira? a aposentado ao usar app para ressarcir roubo no INSS

E se não tiver celular, nem acesso à rede, como muitos dos aposentados e pensionistas que eram trabalhadores rurais? Faz como?

"Ao falar que ele [o segurado] não concorda [com o desconto], ele não precisa juntar documento algum, ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar 'esse desconto eu não reconheço, eu não autorizei, eu não dei autorização para aquela associação para fazer os meus dissociativos'", disse Waller.

É um clique em um quadradinho, mas nesse click reside um grande porém.

O sistema, ao que tudo indica, é simples. Mas não é possível afirmar que ele transfere totalmente o ônus da comprovação para as associações e sindicatos, que terão que provar que os descontos de mensalidades foram legais. Com medo de uma fraude dentro da fraude, ou seja, que pessoas que autorizaram descontos legais aproveitem a onda para tentar pegar o dinheiro de volta, o governo impõe uma ação por parte do segurado. Que, devido à realidade material, pode vir a não acontecer se ele não tiver o apoio de assistentes sociais.

Após o segurado informar a fraude, o sistema vai gerar uma cobrança para a associação ou sindicato, que terá que provar o contrário ou ressarcir o INSS, que repassará o recurso. Ainda faltam informações claras sobre o calendário de devolução aos segurados, tanto os que foram tungados por entidades que concordarem em restituir os recursos quanto os que foram roubados por aquelas que não concordarem.

Considerando o grupo afetado, o governo deveria jogar todo o ônus da comprovação de legalidade para as entidades, arcar com eventuais prejuízos e correr atrás dos fraudadores para ressarcir os cofres da União. Ou seja, deveria ser completamente automático e a única preocupação do segurado ser como ele vai gastar a sua própria grana.