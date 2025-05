Moraes aponta que é o próprio Congresso que impede manobra pró-Bolsonaro

No caso de Ramagem, são os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Golpe de Estado, dissolução violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa ficam de fora porque são crimes que teriam sido realizados com a participação de Ramagem antes da diplomação, que ocorreu em dezembro de 2022.

Deputados não são burros, pelo contrário, o mais marmota ali é bem mais safo do que a maioria de nós. O centrão não estava votando pelo sorriso de Ramagem, nem pelos olhos de Jair, mas por corporativismo puro e simples. Mandaram uma mensagem do que irá acontecer se o Supremo tentar processar qualquer um ali por corrupção devido aos desvios em emendas parlamentares, como já disse aqui.

Enquanto isso, o bolsonarismo vem tentando vender os atos violentos do 8 de janeiro de 2022 como o golpismo em si, o que resolveria a vida de Ramagem e, talvez, a de Jair, quando eles foram apenas a cereja do bolo. Foram trágicos, claro, e os envolvidos precisam ser punidos, mas o 8 de janeiro não precisaria ter acontecido para que os conspiracionistas fossem, agora, julgados por tramar contra a democracia, uma vez que os planos se desenrolaram ao longo do mandato do ex-presidente.

É ilusionismo. Mas sempre tem um chinelo velho para um pé cansado.

A Primeira Turma do STF vai votar com Moraes. E se o assunto para o plenário fosse, a maioria dos 11 também iria com ele. Enquanto isso, a proposta para reduzir as penas para os golpistas do 8 de janeiro segue com mais perspectivas de aprovação do que a aprovação da anistia. De uma maneira geral, o centrão é oportunista e fisiológico, não golpista.