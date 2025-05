Dino alerta Centrão a não usar golpismo pró-Bolsonaro para defender emendas

Mas golpe de Estado, dissolução violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa ficaram de fora por serem crimes que teriam sido cometidos com antes da diplomação, que ocorreu em dezembro de 2022. E isso tampouco beneficiou "Bolsonaro e seus Cúmplices" porque a lei trata do parlamentar, não de pessoas associadas a ele.

A resposta de Dino mostra que seria salutar à Câmara baixar a temperatura. No final do dia, pode colar com a extrema direita a ideia de que STF está exagerando em suas atribuições ao punir quem desviou emendas parlamentares. Mas, para a maioria da população, não pega bem saber que deputados transformaram em viagens à Disney e coquetéis de camarão o dinheiro que deveria virar gaze e benzetacil no posto de saúde ou kits de robótica nas escolas.