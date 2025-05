Do avião de Trump às joias de Bolsonaro, mimos árabes despem moral seletiva

Diante das críticas, Trump disse em sua rede social que os democratas são corruptos e querem que os Estados Unidos paguem caro por um avião. O que ele não diz é que aquilo que aparentemente é de graça pode acabar saindo caro para o contribuinte a depender de como a "retribuição" será feita.

Governos com tendência autoritária gostam de se apresentar como defensores da moralidade e dos bons costumes, acusando os adversários de serem corruptos e aliados de regimes autoritários. No entanto, a realidade mostra que muitos de seus líderes não apenas fecham os olhos para a corrupção, mas também se beneficiam diretamente de presentes e vantagens oferecidas por outros governos, não raro, autoritários.

Presentes dados por governo árabes dispararam discussões éticas também por aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bem público no caso de milhões de reais em ouro e diamantes dados ao país pela família real da Arábia Saudita.

Ser acusado de "ladrão de joias" é bem mais palpável do que "golpista" para uma parcela da população que votou nele, mas não é seu fã (quem é seguidor radical crê em absolutamente qualquer coisa). Mas o grupo que acreditou na narrativa de que Jair era um homem "honesto" e estava acima da corrupção ou que, ao menos, acreditava estar apoiando o "mal menor" pode ser impactado com esse tipo de coisa.

Durante as campanhas eleitorais de 2018 e de 2022, e também nos quatro anos de seu mandato, Bolsonaro se vendeu como um "homem comum" que representaria os interesses do povo mais do que os políticos profissionais. Claro que era uma construção, uma vez que ele, um político profissional, especializou-se em ficar com parte do salários de funcionários fantasmas nos gabinetes da família.

Quando esse personagem apareceu em um esquema que envolveu almirantes, sargentos, tenentes, coronéis e até um general para importar ilegalmente joias dadas de presente ao Brasil, depois usar todo o peso do governo fim de pressionar auditores da Receita Federal a liberarem a carga, daí mandar para fora e vendê-la nos EUA, muitos ficaram constrangidos de defendê-lo.