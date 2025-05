Bolsonaro se vende como presidente café com leite em entrevista ao UOL

Bolsonaro disse com naturalidade, nesta quarta, em entrevista a Carla Araújo e Josias de Souza, do UOL, que conversas vadias que teve com comandantes militares e assessores civis sobre medidas a serem tomadas após a derrota nas eleições, como a decretação de um estado de sítio, ocorreram porque o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do PL para anular os votos de Lula.

Dessa forma, vendeu que, durante a sua gestão, a estrutura da Presidência da República era a de um grande boteco no qual reuniões de caráter golpista, algumas com a participação da cúpula das Forças Armadas, aconteciam com a mesma frivolidade com a qual se pede uma cerveja litrão, um frango a passarinho e, claro, uma porção de tremoços. E que tudo bem que assuntos discutidos no comando do Poder Executivo fossem teratológicos até porque o presidente não teria responsabilidade sobre eles.

Nessa presidência café com leite, o general Mário Fernandes organiza um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes e, depois, vai papear com Bolsonaro no Alvorada para falar da vida. "Matou a República e foi ao palácio" poderia ser a pornochanchada de realismo fantástico criada a partir desse roteiro.