Bombas mostram força da especulação imobiliária no Moinho e na Cracolândia

Ao longo do tempo, expulsamos os mais pobres para regiões cada vez mais periféricas. Eles, que têm menos recursos financeiros, gastam mais tempo e mais de sua renda com transporte do que os mais ricos que ficaram nas áreas centrais — com exceção das Alphabolhas da vida. Cortiços e favelas em regiões de fácil acesso abrigam centenas de famílias, sem o mínimo de saneamento básico, às vezes sem água e sem luz. A maioria dos moradores desses locais prefere continuar por lá, pois transporte é o que não falta e a casa fica próxima ao trabalho — ao contrário do que acontece em bairros da periferia, onde o trajeto até o centro chega a levar horas, dentro de ônibus superlotados e caros.

Óbvio que até um guaxinim com problemas de cognição sabe que o crime organizado que opera na região precisa ser extirpado. E que a desarticulação inteligente de membros do Primeiro Comando da Capital, com a prisão de seus líderes, é mais do que necessário. Mas isso vem sendo usado como justificativa para outros interesses.

E aqui chegamos à questão da Cracolândia da região da Luz que, nos últimos dias, ostentou uma queda no número de usuários. Para onde foram? Foram por conta própria? Levados ou empurrados? Por quem?

Claro que as Cracolândias não serão resolvidas com as pessoas dando os braços umas às outras em ciranda, xingando autoridades através do Insta ou soltando balões grafados com a palavra "esperança". Muito menos entregando os usuários a comunidades terapêuticas picaretas que, literalmente, escravizam os seus membros.

Mas governos vêm adotando uma estratégia que pode dar frutos eleitorais de curto prazo, mas pode representar um grande estelionato. Atacam o fluxo de pessoas e, a partir do espalhamento dos usuários para longe da influência dos traficantes, tentam uma abordagem psicossocial individualizada.

O problema é que essa escolha transformou uma questão de saúde pública, que deveria ser resolvida com a criação de portas de saída, em batalhas campais, com bombas, balas e correria, em que usuários saem feridos. Ou em denúncias de remoção forçada.