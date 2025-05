Papa Leão 14 lembra da morte em Gaza quando o mundo parece que a esqueceu

Neste último, se insere a declaração de Roberto Prevost, que foi mais do que litúrgica. A fome não surgiu por conta de catástrofes climáticas, mas porque o território vive uma guerra sem precedentes. O papa lembrou disso ao usar o termo "sobreviventes", no qual os vivos carregam o peso dos dos mortos. Com isso, fez pressão política por uma solução.

A ação criminosa do governo de Israel já produziu mais de 53,3 mil mortos (outros 8,3 mil desaparecidos estariam mortos embaixo de escombros, segundo o governo do Hamas). O ocupação do território ocorreu logo após o Hamas matar 1.139 pessoas no atentado terrorista de 7 de outubro de 2023 em Israel e sequestrar mais de 200.

No momento em que cresce nos Estados Unidos, no Brasil e em outros locais do mundo pressões para que qualquer movimento pró-Palestina seja estupidamente confundido com apoio ao terrorismo do Hamas, a declaração do papa é um alento.

O governo Donald Trump, por exemplo, vem cassando vistos e prendendo ativistas por defenderem a mesma coisa que ele no Vaticano, neste domingo. O vice-presidente JD Vance ouviu o recado, uma vez que estava entre os líderes mundiais que foram celebrar a entronação de Leão 14.

E não é a primeira vez que o papa lembra de Gaza, reforçando um tema que era importante a seu antecessor, Francisco — que ligava diariamente para uma igreja católica no território para saber como estavam.

A propagação do ódio a judeus e muçulmanos é uma praga que precisa ser repudiada e combatida com rigor. Mas uma crítica a um governo não é um, ataque a um povo, tanto que parte significativa dos israelenses vai às ruas cotidianamente para chamar Benjamin Netanyahu de incompetente por causa do não retorno dos reféns nas mãos do Hamas e pedir sua cabeça pelos escândalos de corrupção.