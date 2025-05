Farra das ONGs ganha 'bebê reborn' após STF tentar enterrar o esquema

O mesmo repórter traz, nesta segunda (19), a informação de que o bicho está vivo, mas reencarnou em outros corpos.

Sete ONGs sem histórico de projetos relevantes, das quais 19 do Rio e duas do Amapá, foram contempladas com R$ 274 milhões - sendo que R$ 219 milhões destes migraram, a pedido dos parlamentares, da rede de ONGs suspeitas de desvios públicos que havia sido revelada pelo UOL para a nova.

O novo grupo de ONGs tem integrantes que são ou foram ligados às entidades suspeitas por desvios.

No esquema revelado no ano passado, dinheiro público eram transferidos a projetos com estrutura simples, de esportes e qualificação profissional, que custavam muito mais do que deveriam, e incluíam serviços não comprovados, superfaturamento, concorrências viciadas e o uso de laranjas.

O ministro Flávio Dino, que vem proferindo decisões para moralizar a destinação de emendas pelo Congresso, mandou a CGU fazer um pente-fino nesses repasses. O pagamento chegou a ser suspenso e devoluções de recursos públicos foram recomendadas.

Agora, o senador Romário (PL) aparece como o que mais mandou recursos a esse grupo, mas o grupo de parlamentares inclui nomes como os deputados Sóstenes Cavalcante (PL), Otoni de Paula (MDB), Dimas Gadelha (PT) e Dani Cunha (União), todos do Rio. Todos negam irregularidades.