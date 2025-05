Pedidos de Pix para Bolsonaro e Zambelli revelam 'nova economia patriótica'

O ex-ministro Gilson Machado (PL) veio a público, neste final de semana, lembrar ao seguidor fiel de Jair Bolsonaro (PL) que a causa precisa dele, e, principalmente, do seu Pix. Afinal, sustentar juridicamente um ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado e bancar a vida do filho dele, nos Estados Unidos, enquanto pressiona Trump a favor do pai e contra o país, não é algo barato.

Dos mais de R$ 17 milhões arrecadados na última campanha, R$ 8 milhões já se foram. E olha que Bolsonaro ainda recebe mais de R$ 100 mil por mês de aposentadorias e salário do seu partido.

Na esteira desse pedido, veio outro, mostrando que a temporada do Pix está aberta. Nesta segunda (19), a deputada federal Carla Zambelli (PL) também entrou no modo "crowdfunding da justiça", pedindo doações para bancar as multas em processos no qual é ré.