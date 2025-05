Congresso paralisa PECs que tentam limitar presença militar na política

Ela afirma ser desnecessário discutir o artigo 142 da Constituição, que trata das funções das Forças Armadas e que golpistas e seus juristas apontam que dá à instituição o papel de poder moderador na República. "O artigo 142 em si é claro, e o contexto em que ele está na Constituição é mais claro ainda. O Supremo já deixou isso claro", avalia.

Duas propostas que reduziriam a presença de militares na gestão pública e na política, cuja justificativa é garantir a separação entre Forças Armadas e poder civil, estão paradas no Senado e na Câmara.

A Proposta de Emenda à Constituição 42/2023, do senador Jaques Wagner (PT-BA) propõe que, no ato do registro de uma candidatura eleitoral, um militar seja transferido para a reserva - que pode ser remunerada ou não, dependendo do caso.

De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, se um militar com menos de dez anos de caserna se candidata hoje, ele é obrigado a se afastar da carreira. Mas se tiver mais do que isso, é afastado no momento da candidatura e transferido para a reserva.

Em sua justificativa, o senador afirmou que isso ajudaria a "garantir a neutralidade política das Forças Armadas" e seria um esforço para que a instituição permanecesse apartidária. Além de ajudar a promover uma competição eleitoral mais justa e equilibrada.

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela está pronta para ser analisada pelo plenário desde novembro de 2023. A expectativa, segundo apuração da coluna, é que seja colocada em votação ainda neste semestre.