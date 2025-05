Um em cada 4 empregos corre risco por causa da IA. Veja como está o seu

Um em cada quatro empregos no mundo corre o risco de sofrer impactos com a popularização da inteligência artificial generativa, ou seja, de ferramentas focadas na criação de conteúdos, como textos, imagens, músicas, vídeos e códigos de programação, com modelos que aprendem com os dados, como o ChatGPT, Deep Seek e Grok. É o que aponta um estudo divulgado, nesta terça (20), pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Instituto Nacional de Pesquisa da Polônia.

O relatório intitulado "IA generativa e Empregos: Um Índice Global Refinado de Exposição Ocupacional" discute como esse tipo de ferramenta pode remodelar o mundo do trabalho. E traz uma extensa lista de ocupações, segundo o grau de exposição à IA. De digitadores e datilógrafos, entre as atividades mais expostas, até coletores de lixo e de recicláveis, varredores e coletores de lenha, entre os que não apresentam risco de exposição, a lista é longa.

A pesquisa trata da exposição potencial, não as perdas reais de empregos, que depende também de variáveis como limitações tecnológicas, lacunas de infraestrutura e escassez de habilidades. Os autores frisam que a IA generativa tem mais probabilidade de transformar empregos do que de eliminá-los.