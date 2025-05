Brigadeiro não faz doce e confirma que Bolsonaro preparou minuta do golpe

Da mesma forma, a questão que ganhou destaque hoje, de que Baptista Júnior afirmou que Freire Gomes alertou a Bolsonaro de que teria que prendê-lo se avançasse com os planos golpistas, o que foi negado pelo general em seu depoimento ao STF, mostra mais as preocupações do ex-comandante do Exército hoje com sua imagem frente ao bolsonarismo (que ele admira) e com os colegas de caserna (ambos ficaram queimados e foram atacados por não aceitarem o golpe). Mas não muda o principal.

Os depoimentos confirmaram que a proposta golpista, que termina com uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), dando poderes aos militares para intervirem no Tribunal Superior Eleitoral, foi discutida mais de uma vez entre as eleições e o fim do ano, com a presença de Bolsonaro e do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira.

Segundo a Polícia Federal, o então presidente editou e enxugou a minuta, que acabou rechaçado — fato que contribuiu para que os planos golpistas não fossem adiante.

Bolsonaro já deixou claro em declarações que teme o documento, uma das provas materiais da intentona golpista e de seu envolvimento. Por isso, ele, seus aliados e advogados tentam, de todas as maneiras, derrubar sua validade. Mas, importante ressaltar, ela foi duplamente confirmada por dois comandantes militares. Qualquer coisa fora disso, é conversa para gado dormir.