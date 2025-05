Após Bolsonaro fugir para os EUA, general disse que ele 'fez o correto'

Cid, que ainda era ajudante de ordens de Jair, respondeu que Bolsonaro contou "com um assessoramento justo, leal e fiel do senhor". E que "o futuro dirá" sobre Jair ter feito o certo.

O general podia estar falando da fuga de Bolsonaro, da desistência do então presidente de tentar um golpe mesmo sem o apoio da cúpula do Exército e da Aeronáutica ou dos sentimentos sobre ambos ao mesmo tempo.

Não é desconhecido que o general era simpático a Bolsonaro, boa parte das Forças Armadas também ainda são. A questão é que ele não viu condições de uma intentona golpista, dada à falta de apoio internacional, a conjuntura nacional, o posicionamento do Congresso e a resistência da maioria da sociedade. Se a conjuntura fosse diferente, talvez o comportamento dele teria sido também. Mas o condicional "se" existe em ficções da Marvel, não na História.

E por ele e pelo brigadeiro Batista Júnior não terem pulado no colo de Jair, a coisa ficou difícil para o então presidente. Que até procurou outras opções com outros generais, segundo a investigação da PF, mas sem conseguir por os tanques nas ruas.

Freire Gomes confirmou à Polícia Federal e, agora, ao STF que foi apresentado ao golpe. Faz parte da defesa de réus, ainda mais réus por uma conspiração contra a democracia, usar todas as ferramentas à disposição. Cabe aos magistrados, à imprensa e à sociedade limparem o ruído ficando com o cerne da mensagem. No caso do depoimento do general, independente da simpatia do militar com o bolsonarismo, ele confirmou que o então chefe discutiu com as Forças Armadas a tal minuta golpista.

Por conta da tentativa corporativista de passada de pano do general para o seu colega, o almirante Garnier (que afirmou que estaria com o então presidente), e que levou o militar a ser lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes que ele havia dito outra coisa à PF, apoiadores de Bolsonaro tentaram vender que o depoimento havia amenizado as acusações sobre a tentativa de golpe. O que é conversa para gado dormir.