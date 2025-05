Lula pode subir nas pesquisas se governo Trump atacar Moraes e o STF

O instrumento usado pode ser a lei Magnitsky, que autoriza sanções contra indivíduos acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Moraes pode ser impedido de ir aos EUA e ter contas bloqueadas no país - o ministro diz que não tem nenhuma.

O governo Trump adoraria ver alguém mais alinhado a ele na Presidência do Brasil. Por exemplo, um político que bate continência para a bandeira de listras brancas e vermelhas e estrelas. Ou um outro político que veste orgulhosamente o boné MAGA (Fazer a América Grande de Novo, em inglês) e agora vê o aumento das tarifas de exportação impostas aos nossos produtos.

Mas a questão é que a depender do tamanho do movimento contra as instituições do nosso país, isso pode provocar o efeito oposto ao desejado. Ou seja, gerar uma identidade reativa e criar um caldo de insatisfação junto aos patriotas de verdade - que não gostam de outro país dizendo o que o Brasil deve ou não deve fazer.

Um exemplo disso aconteceu no Canadá, quando Trump começou a defender que ele se tornasse o 51º estado norte-americano. Os conservadores, que estavam liderando as pesquisas desabaram e o povo manteve os liberais no poder. Na América Latina, Trump conseguiu melhorar a popularidade da presidente Claudia Sheinbaum ao criticar o México. Sim, ele está se consolidando como um excelente anticabo eleitoral em democracias.

A família Bolsonaro confia que Trump vai pressionar o STF e o Estado brasileiro para evitar uma punição ao ex-presidente. Inclusive, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tirou uma licença do mandato para ficar nos Estados Unidos conspirando contra a democracia brasileira ao pedir um help às autoridades de lá para emparedar as daqui.

Em uma de suas articulações, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos EUA aprovou um projeto de lei que prevê deportação e veto de entrada a qualquer estrangeiro que, na opinião do governo norte-americano, atue contra a liberdade de expressão. Na prática, a proposta foi criada para impor sanções a Alexandre de Moraes, que suspendeu plataformas digitais instaladas no Brasil que se negaram a cumprir a lei e a obedecer a Justiça em território nacional.