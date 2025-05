Moraes acerta ao evitar que julgamento do golpe vire grupo de zap

Fez bem o ministro Alexandre de Moraes ao evitar que uma sessão do julgamento da tentativa bolsonarista de golpe de Estado se transformasse em um grupo de zap cheio de opiniões não solicitadas, mas com poucos fatos.

Convocado pela defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo tentou passar pano para o almirante ao interpretar o que ele quis dizer com a frase "colocar as tropas à disposição", que teria sido dita por ele quando o então presidente Jair Bolsonaro tratou da possibilidade de golpe com os chefes das Forças Armadas.

Moraes interrompeu, questionando se ele havia presenciado a reunião no Palácio do Alvorada no final de 2022. Diante da negativa do depoente, o ministro pediu para ele se ater aos fatos. Rebelo retrucou de que não admitiria "censura". O ministro do STF então alertou que ele não se comportasse, seria preso por desacato.