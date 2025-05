Justiça reforça proibição de moto por app em SP após morte de passageira

Os passageiros do automóvel abriram a porta do carro no meio do trânsito, atingindo Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, e o motociclista, que foram arremessados. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor estava transportando a passageira através da plataforma 99. A empresa lamentou, em nota, o acidente e afirmou que está oferecendo suporte aos envolvidos, como cobertura pelo seguro, apoio psicológico e auxílio funeral.

A manifestação judicial de hoje confirma o efeito suspensivo concedido a um recurso de apelação movido pela prefeitura, que havia obtido anteriormente uma sentença favorável para interromper o serviço. O município alegou que as empresas continuavam operando de forma irregular, "em completo desprezo" à ordem judicial, "em busca de lucro a qualquer custo mesmo em sacrifício da segurança da população paulistana".

A 99 argumentou, em sua defesa, que não existe "um comando jurisdicional ativo" para a interrupção do serviço e que a concessão do efeito suspensivo não alteraria a situação processual da ação principal. Já a Uber informou ter apresentado embargos de declaração ao processo.

O relator, no entanto, foi enfático ao afirmar que a decisão anterior já havia concedido efeito suspensivo à apelação, o que implica a interrupção imediata da sentença que liberava o serviço. Com isso, ambas as plataformas estão proibidas de oferecer transporte por moto em São Paulo até novo posicionamento judicial.

Em nota, a 99 Moto afirmou que suspenderá temporariamente o serviço a partir da tarde de hoje em São Paulo em respeito à decisão judicial.

"A 99 ressalta a urgência do debate sobre a inconstitucionalidade do decreto de proibição que precisa ser definitivamente decidido pelo Tribunal de Justiça e segue adotando todas as medidas legais para assegurar os direitos da empresa, de seus usuários e motociclistas parceiros em São Paulo, mantendo o compromisso que já promoveu mais de 1 milhão de corridas à população paulistana", diz.