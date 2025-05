PGR dá holofotes para ação de Eduardo nos EUA financiada pelo pai Jair

Eduardo ganha visibilidade com esse espetáculo bizarro, no qual tenta inverter o sentido das coisas, colocando os algozes da democracia como vítimas (tal como aquele meme do jovem que está andando de bicicleta, coloca uma vara na roda da frente de propósito, cai e fica no chão reclamando que o sacanearam). Cavou uma situação e, agora, usa o caso para provar que está sendo perseguido.

Mas Jair vai ter que depor nessa ação, explicando a razão de estar bancando a atuação do filho contra o magistrado que o julga.

Não sou eu que estou dizendo isso, mas o próprio Paulo Gonet em seu pedido ao STF: "Dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano", diz.

O ex-presidente afirmou, em entrevista a Carla Araújo e Josias de Souza, no UOL, que ele custeia a estada do filho com dinheiro que recebeu via pix de apoiadores. Ao convocar Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes reforçou o argumento e o apontou como "responsável financeiro".

Os brasileiros que doaram os mais de R$ 17 milhões em pix para Jair acabam ajudando nesse processo. Alguns certamente estão celebrando isso.

Eduardo Bolsonaro não está apenas tentando ajudar o pai no exterior. Ele está em campanha eleitoral. A questão é se para o Senado Federal em São Paulo ou a Presidência da República no lugar de Jair ano que vem.