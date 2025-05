Senado relincha e dá coice em Marina Silva após aprovar 'mãe das boiadas'

Ela foi interrompida várias vezes. O presidente da comissão, Marcos Rogério (PL-RO), mandou que ela "se ponha no seu lugar", uma ordem tão machista quanto anacrônica que mulheres na vida pública ainda são obrigadas a ouvir. Vendo que não conseguia interrompe-la, disse que faltava a ela educação. "Você gostaria que eu fosse uma mulher submissa, e eu não sou", vaticinou Marina.

Plínio Valério (PSDB-AM), que já tinha dito que gostaria de enforcar a ministra, afirmou que ela não merecia respeito: "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher". Marina respondeu: "Eu sou as duas coisas".

"A mulher merece respeito, a ministra, não", concluiu o senador.

Como ele não se desculpou, Marina se retirou da sessão. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) era uma das duas únicas senadoras mulheres presentes e saiu em defesa da ministra. O governo Lula, que costuma articular a presença de parlamentares para apoiar alguns de seus ministros em eventos no Congresso, não quis ou não se preparou para isso.

Mas pelo menos o Senado é coerente. Essa demonstração bizarra se segue à outra, com a aprovação por 54 votos a 13 do atropelamento do licenciamento ambiental. O projeto permite a emissão automática de licenças com base na autodeclaração do empreendedor, sem qualquer análise técnica prévia, com exceção de projetos de alto risco. Há dispensa para uma série de atividades agropecuárias, bastando o preenchimento de um formulário autodeclaratório sem qualquer verificação sobre impactos ambientais.

Sem falar do enfraquecimento de condicionantes ambientais para prevenir, mitigar e compensar impactos, a limitação da responsabilidade do empreendedor diante de danos, a renovação automática de licenças ambientais e a transferência para municípios e estados da decisão do que deve ser licenciado. Em suma, uma abertura de porteira.