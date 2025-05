Milícia de militares para matar político e juiz é fruto da eterna anistia

A Polícia Federal afirma ter descoberto uma organização criminosa chamada "Comando C4" (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos), formada por militares da ativa e da reserva e civis que matam em troca de dinheiro. Ou seja, não é um grupo terrorista guiado por ideologia, mas milicianos com raiva da democracia. Tinha CNPJ e tudo.

Eles são suspeitos de serem pagos para matar o advogado Roberto Zampieri, em Cuiabá, em 2023. O motivo seria uma disputa de terras com o fazendeiro Aníbal Manoel Laurindo, que seria o mandante do assassinato. Um dos alvos da operação deflagrada contra o grupo, nesta quarta (28), foi o coronel reformado do Exército Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, que já estava preso suspeito de intermediar o crime.

Segundo revelado por Aguirre Talento, no UOL, a PF encontrou nomes de ministros como Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco como possíveis alvos e uma tabela manuscrita com preços para espionar e matar autoridades. Um ministro do Poder Judiciário, R$ 250 mil; senadores, R$ 150 mil; deputados, R$ 100 mil; demais pessoas, R$ 50 mil.