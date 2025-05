Sanção de Trump pode atingir qualquer juiz que bater de frente com big tech

Mas a outra parte diz que é "inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas tecnológicas americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que ultrapassem sua autoridade e se estendam aos Estados Unidos".

Este item bate especialmente na política de regulação de redes sociais da União Europeia, mas não só. Atinge também ações que vem sendo tomadas por outras regiões do globo, como o Brasil, para garantir que as big techs sigam as leis nacionais e não a Constituição dos EUA, mais permissiva, em termos de liberdade de expressão.

A coluna ouviu reservadamente dois juristas, um membro do governo Lula e um servidor do STF que apontaram que o genérico anúncio do Departamento de Estado pode abrir caminho para qualquer magistrado também tenha seu visto revogado ou não concedido se punir uma rede social ou aplicativo de mensagem norte-americano por não ter removido conteúdo por ordem judicial.

As plataformas digitais têm suas regras de comunidade, como o impedimento de material com abuso sexual de crianças e adolescentes. Decisões sobre retirada de pedofilia seriam acatadas, portanto, porque teriam passado equivocadamente pelo filtro das empresas.

Mas outras, que punam empresas norte-americanas diante da não retirada de conteúdo voltado ao Brasil com preconceito, racismo, discriminação, difamação e promoção de atividades ilícitas e crimes contra o Estado democrático de direito, podem ser vistas como censura pelas plataformas e o governo Trump.

O governo Trump fez um afago às plataformas digitais que são donas de redes sociais com as medidas anunciadas pelo Departamento de Estado. Isso beneficia diretamente empresas de aliados de campanha, como o X de Elon Musk, ou de novos aliados, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp de Mark Zuckerberg, entre outras big techs, que se aproximaram do governo Trump também para não bancar os custos bilionários de cumprir as leis nacionais dos países onde seus serviços operam.