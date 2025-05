Aposentado pode levar nova tungada, enquanto rico é protegido no Congresso

Há problemas com o Orçamento e a Previdência que precisam, mais cedo ou mais tarde, ser encarados de frente. A questão não é essa. Seria importante que antes de tungar o andar de baixo para fechar as contas, o Congresso Nacional atingisse primeiro o andar de cima, só para variar. Não que cortar privilégios dos mais ricos vá resolver o problema, mas isso ajuda pelo menos a fingir que vivemos realmente em uma democracia plena.

Por exemplo, taxando quem ganha mais de um milhão por ano via dividendos de empresas e paga menos imposto que alguém que recebe três salários mínimos por mês (o projeto foi enviado pelo governo, mas muita gente no Congresso, que seria prejudicado com isso, está com uma má vontade louca).

Limitando os privilégios de servidores dos Três Poderes, principalmente do Poder Judiciário, que dão um jeitinho de ganhar bem mais que o teto do funcionalismo (a proposta da reforma administrativa promete lidar com o tema, mas duvido que o parlamento vá comprar essa necessária briga com o Poder Judiciário e o Ministério Público).

E escrutinando benefícios e renúncias fiscais. É claro que nem tudo pode ser cortado nesse bolo de R$ 800 bilhões, segundo os novos cálculos. Mas há sim coisas que poderiam ser reduzidas se houver vontade política, apesar do que dizem os céticos e cínicos de plantão. Limitar a dedução nos gastos de saúde no Imposto de Renda que hoje dá bilhões às classes média alta e alta, diminuir os incentivos à Zona Franca de Manaus e a um rosário de setores econômicos como de eventos, fazer um pente fino no Simples.

Repito: isso só não resolve e sacrifícios terão que ser feitos pelo resto da população. Mas é uma sinalização importante sobre a quem serve a política.

O ministro Fernando Haddad travou (e perdeu) uma disputa com setores que contam com benefícios, como os que conseguiram junto ao Congresso Nacional a extensão da desoneração de suas folhas de pagamento (comunicação, mídia e jornalismo, inclusive). Mas a emenda constitucional 109/2021 apontou que o país precisa limitar essas renúncias em 2% até 2029. Hoje é mais que o dobro, o que levará a uma situação inconstitucional.