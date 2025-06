BYD é autuada como a empregadora dos 163 chineses escravizados na Bahia

Os auditores fiscais do trabalho identificaram fraudes na contratação e uma relação de subordinação estrutural, o que invalidaria a defesa da empresa sobre a terceirização. "Inequívoca sua responsabilidade por todas as irregularidades encontradas e que levaram à caracterização do trabalho em condições análogas às de escravizados", afirma um relatório que faz parte do auto de infração.

Uma série de diligências foram realizadas, entre dezembro de 2024 e maio de 2025, no canteiro de obras da empresa. Em uma delas, em 19 de dezembro, foram identificados 471 trabalhadores chineses trazidos de forma irregular ao Brasil, dos quais 163 acabaram sendo resgatados em condições análogas à escravidão.

A operação de resgate do grupo especial de fiscalização móvel reuniu 40 servidores públicos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Defensoria Pública da União.

Quatro dias depois, a Jinjiang, prestadora de serviços para construção civil da BYD e a própria empresa haviam sido publicamente responsabilizadas pelos auditores e notificadas. Após a operação, a montadora rompeu o contrato com a terceirizada e atendeu às demandas do poder público quanto a alojamentos, pagamentos e retorno dos operários de volta à China. Também afirma que regularizou as condições de trabalho dos demais empregados em seu canteiro de obras na Bahia.

"A BYD Auto do Brasil reitera seu compromisso com o cumprimento integral da legislação brasileira, em especial no que se refere à proteção dos direitos dos trabalhadores. Por isso, está colaborando com os órgãos competentes desde o primeiro momento e decidiu romper o contrato com a construtora Jinjiang", afirmou na época Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil, em nota à imprensa logo após o resgate.

Apesar de a terceirização ser legal no Brasil, a empresa contratante precisa garantir as condições dos trabalhadores quando o serviço for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.