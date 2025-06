Zambelli passa de fujona para foragida com ordem de prisão de Moraes

Moraes também dificultou a vida da parlamentar, que deseja montar um foco da "resistência" da extrema direita brasileira na Itália, ao mandar as plataformas digitais suspenderem as redes sociais e aplicativos de mensagens imediatamente sob multa de R$ 100 mil.

E mostrou que está de olho nas doações que a deputada pediu recentemente aos seus seguidores, provavelmente para bancar sua saída, ao demandar o bloqueio das remessas enviadas a ela via Pix.

Ao fugir do Brasil para escapar da mira da Justiça brasileira, Zambelli seguiu à risca a cartilha do bolsonarismo, seguindo o caminho que foi tomado por outros nomes da extrema direita antes dela. E que pode ser tomado, inclusive, por Jair Bolsonaro, caso seja condenado por golpe de Estado no STF.

O deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado pelo STF. Está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro. O próprio Jair Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022, pegou o avião, viajou para a Flórida e se estabeleceu nas cercanias da Disney, ficando três meses autoexilado.

Segundo a Polícia Federal, isso foi tanto para impedir a punição dele em relação aos planos golpistas quanto para esperar o desenrolar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Sem contar os comunicadores bolsonaristas que apoiaram o golpe e se refugiaram nos Estados Unidos, como Allan dos Santos.

Pessoas que defenderam, atuaram, incitaram e participaram de ataques à democracia acabam indo para o exterior. Com Zambelli, não foi diferente. Antes, pessoas com BO fugiam para o Brasil, hoje fogem do Brasil.