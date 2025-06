Briga entre Trump e Musk é rara colonoscopia nas entranhas do poder nos EUA

Mas na briga entre Trump e Musk, deveríamos querer que as partes divulguem mais informações, pois elas trazem verdades. E ajuda a entender como a política funciona. E a força do dinheiro, do ressentimento e da importância da saúde mental.

Não que esse tipo de divórcio não aconteça desde sempre, produzindo muito barulho quando alianças são rompidas. Mas, desta vez, tudo é feito usando as redes sociais dos próprios envolvidos - o X, de Musk, e a Truth Social, de Trump - como armas.

O bilionário saiu do governo (onde seu papel era demitir em massa servidores públicos e enfraquecer o Estado) atirando no projeto de orçamento de Trump, que vai cortar impostos de ricos e deve explodir o déficit público. Chamou-o de "abominação repugnante". O projeto, no caso. Detalhe: a proposta corta um benefício fiscal para quem comprasse carros elétricos da Tesla, sua empresa.

"A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk", respondeu Trump. "Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso!" Uma das maiores prejudicadas seria a SpaceX.

O presidente disse que foi ele quem pediu para o dono da Tesla deixar o governo no final do mês passado e que estava decepcionado com o seu antes best friend forever. "Ajudei muito Elon", disse. Trump também revogou a indicação do agora ex-amigo para a chefia da Nasa.

Sim, o empresário com contratos bilionários com a Nasa queria indicar a chefia da agência.