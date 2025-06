Zambelli arrombou a porta do Judiciário, não dá para comparar com Allan

Mas a ordem de prisão contra Zambelli é diferente de outros casos. Como o de Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, por incitação a crimes contra instituições democrática, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele está nos EUA e deve ficar por lá.

Oswaldo Eustáquio teve prisão decretada por incitar os atos golpistas em 12 de dezembro de 2022, em Brasília, data da diplomação de Lula, quando bolsonaristas botaram fogo em veículos e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Está foragido na Espanha.

Questões sobre a natureza dos pedidos de extradição e de asilos políticos influenciaram na manutenção deles nesses países.

Ao fugir do Brasil para escapar da mira da Justiça brasileira, Zambelli seguiu à risca a cartilha do bolsonarismo, trilhando o caminho que foi tomado por outros nomes da extrema direita antes dela. E que pode ser tomado, inclusive, por Jair Bolsonaro, caso seja condenado por golpe de Estado. Mas não significa que as situações de todos são as mesmas.

Discordo quando bolsonaristas dizem que são perseguidos por crime de opinião, mas há uma possibilidade de disputa de corações e mentes nesse caso. Mas Zambelli arrombou a porta do Poder Judiciário com o pé, digital no caso.

Com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), inserindo pedidos de ordem de prisão (como um contra Moraes), ordens de soltura e outras aberrações. Levou dez anos de cana e perda de mandato. Não é diferente de uma pessoa entrando num tribunal e colocando ordens mentirosas contra outras pessoas para serem cumpridas.