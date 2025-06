Contribuinte de SP banca ‘AirBnb’ de Bolsonaro para ensaiar defesa do golpe

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai hospedar Jair Bolsonaro (PL), neste final de semana, no Palácio dos Bandeirantes para que o seu ex-chefe prepare o depoimento que dará ao STF no processo em que é réu por tentar transformar a democracia brasileira em geleia. A informação é de Bruno Ribeiro, da Folha de S.Paulo.

Em outras palavras, o ex-presidente conseguiu um Airbnb pago pelo contribuinte paulista para que ele possa se reunir com seus advogados, assessores de comunicação e assistentes políticos e se preparar para enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e demais membros da Primeira Turma da corte..

Não tenho dúvida nenhuma que uma parte dos contribuintes de São Paulo chancelaria a oferta do governador, aceitando de bom grado contribuir com isso. Contudo, outra parte deve achar um absurdo a estrutura pública do seu estado ser usada para defesa privada de uma pessoa acusada de golpe de Estado.