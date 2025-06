Musk vs Trump é a guerra de bilionários que prova urgência de regular redes

Proprietários de big techs pularam no colo de Trump durante a campanha eleitoral ou logo no momento da posse. Mais do que alinhamento ideológico, a questão são negócios. Preocupados com o avanço de políticas de regulação em todo mundo e com a punição de plataformas por desrespeitarem as leis nacionais, o que reduz lucros, eles abraçaram de forma vergonhosa o presidente norte-americano sobre a expectativa de que usaria o peso da Casa Branca para defender os seus interesses.

E isso tem acontecido. A declaração do secretário de Estado Marco Rubio de que punirá autoridades estrangeiras por atentarem contra a liberdade de pessoas e empresas dos Estados Unidos é também um afago às big techs. No final do dia, são os donos das empresas que decidem que os limites do debate digital, em uma democracia tutelada, oligárquica e, potencialmente, manipulada.

Com a enxurrada de acusações de Musk, tivemos um vislumbre do que pode acontecer caso o dono de uma plataforma volte os seus canhões contra um inimigo. Que pode ser uma pessoa, uma empresa, uma ideia ou um país. Do outro lado, estava outro bilionário dono de rede. Mas e se for qualquer pessoa sem os mesmos instrumentos, como fica?

No Brasil, o Congresso Nacional vem perdendo sistematicamente oportunidades para regular as plataformas. Não se trata de legislar sobre o conteúdo que pode ou não ser publicado, mas que as empresas tenham mais responsabilidade sobre crimes que são cometidos dentro do seu espaço. O STF analisa duas ações que questionam a constitucionalidade de trechos do Marco Civil da Internet e podem fazer com que empresas retirem determinados conteúdos mesmo sem decisão judicial.

O mundo precisa avançar urgentemente com tratados e convenções para limitar a liberdade dessas empresas, preservando a liberdade de expressão, uma vez que o risco desse novo poder transacional é global.

Evitar que isso avance, alegando que a liberdade de expressão deve ser absoluta é, além de uma total incompreensão do fato que nenhum direito pode ser absoluto para não colocar os demais em risco, uma carta branca para pessoas com Musk e Trump fazerem o que quiserem para modelar a opinião do mundo.