Eleitores de Bolsonaro têm mais dívidas que os de Lula, aponta Quaest

Pesquisa Genial/Quaest aponta que 65% dos brasileiros com 16 anos ou mais estão endividados, sendo que 32% afirmam que elas são muitas e 33% dizem que são poucas. O estudo, que tem margem de erro de dois pontos e 95% de confiança, mostrou ainda que 37% dos que dizem ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 estão bem endividados, enquanto essa é a situação de 29% dos que foram com Lula.

Entre os que se reconhecem lulistas ou petistas, 32% dizem ter muitas dívidas, ao passo que essa é a situação de 38% dos que se afirmam bolsonaristas. Já aqueles que se colocam mais à esquerda, mas não se enquadram como lulistas ou petistas, 21% afirmam ter muitas dívidas. Entre os que se colocam mais à direita, mas rejeitam o bolsonarista, 39% afirmam estarem bem endividados.

Dos beneficiários do Bolsa Família, 72% tem algum nível de endividamento (muito ou pouco), frente os 63% que não são beneficiários.