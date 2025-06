Mauro Cid bate em Bolsonaro, Braga Netto e Garnier, mas com carinho

Cid ainda apontou que o almirante Garnier fazia parte do grupo dos radicais que defendiam um golpe de Estado e colocou suas tropas à disposição de Bolsonaro. Isso, inclusive, teria deixado "muito chateado" o general Freire Gomes, de acordo com o próprio Mauro Cid.

Lembrando que o brigadeiro Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica, confirmou ao STF que foi apresentada a ele e a seus colegas do Exército e da Marinha a proposta do decreto que acabaria por validar um golpe de Estado e beneficiar Jair Bolsonaro, que havia sido derrotado nas urnas por Lula.

Foi mais direto que o depoimento do general Freire Gomes, que deu uma passada de pano corporativista no colega da Marinha, mas ambos apontaram a mesma coisa: que o presidente buscou o envolvimento das Forças Armadas para baixar estado de sítio, prender autoridades e melar as eleições. Ponto.

Cid deu ainda uma aliviada para nomes como o do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

Aliás, bateu continência aos superiores hierárquicos antes de o depoimento começar, demonstrando deferência à instituição ao qual deseja continuar pertencendo após tudo isso passar (se ele for condenado a menos de dois anos, seu desejo pode se realizar). Cumprimentou o próprio Bolsonaro, claramente constrangido. Ninguém nega que ele gosta de Jair, mas gosta mais de si mesmo.

Não importa que a defesa do ex-presidente tenha tirado dele a informação de que Jair sempre dizia que agiria dentro das quatro linhas da Constituição — isso vale tanto quando um glutão que diz que está de dieta. Ou que tenha reproduzido áudio mostrando que, no final de 2022, o então presidente estava desmotivado sobre a possibilidade de um golpe. Como é amplamente conhecido, uma ação não foi posta em prática antes da entrega de cargo porque a cúpula das Forças Armadas se negou a pular no colo de Jair.