Trump declara guerra a Los Angeles para vender autoritarismo como solução

Donald Trump atua como agitador de multidões que sabe que o caos é seu melhor combustível político. A última cena dessa tragédia repetida como farsa se desenrola em Los Angeles, onde o mandatário decidiu enviar tropas federais para reprimir protestos e garantir deportações em massa.

Contra a vontade do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e das autoridades locais, transformou as ruas da cidade em um palco de seu espetáculo autoritário. Tanques e fuzis estão apontados contra inimigos internos construídos insistentemente nos últimos anos. O poder local seria capaz de controlar eventuais excessos, mas a Casa Branca viu na situação uma oportunidade para convencer que os EUA precisam de um governo com mão de ferro.

Mas não se enganem: isso não é sobre migração. É sobre poder.