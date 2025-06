Bets criticam plano de Haddad, mas pagam pouco para o prejuízo que causam

"O aumento da carga tributária sobre os operadores legalizados, portanto, compromete diretamente a permanência das empresas no mercado brasileiro — muitas das quais já consideram devolver suas licenças e encerrar operações no país", diz o manifesto.

Se esse pessoal quer ir para ilegalidade, ótimo, que o governo comece a agir de fato para travar IP a torto de direito. Não vai ser fácil, mas pelo menos o Estado vai começar a agir para proteger a população da jogatina digital, coisa que, até agora, parece que esqueceu de fazer.

Enquanto isso, Brasil precisa banir anúncio de bets

Aproveitando o gancho. É uma brincadeira de mau gosto que publicidades multicoloridas, trazendo sorridentes influenciadores, prometendo mundos e fundos, sejam encerradas com o alerta "jogue com responsabilidade". Qualquer tigrinho com problemas de cognição sabe que as casas de apostas lucram exatamente com o comportamento compulsivo promovido por elas mesmas.

Isso soa como um traficante na "cracolândia" vender uma pedra e alertar: fume com moderação.

Não faz sentido campanhas publicitárias de bets serem liberados e as do crack não, considerando que ambos causam mal à saúde de indivíduos e destroem famílias. Tenho defendido aqui a proibição total de anúncios de bets na TV, no rádio e na internet, mas também em estádio e nas camisas de times de futebol.