Bolsonaro chama bolsonaristas de 'malucos' para se livrar da cadeia

Isso foi proferido no momento em que ele jurava que não incentivou ataques contra instituições. E que graças a ele, "o pessoal não fez absurdo". Herói.

O mais doido é que passamos o governo passado ouvindo reiteradas defesas da interpretação golpista de que o artigo 142 da Constituição Federal confere às Forças Armadas uma espécie de "poder moderador". Ou seja, uma função de árbitro e xerife sobre os demais poderes.

A interpretação mirabolante é um dos pilares do golpismo bolsonarista, defendida em faixas carregadas por uniformizados com o amarelo-CBF e em orações na porta de quartéis. Foi amparada por juristas alinhados ao ultraconservadorismo e à extrema direita, mas rechaçada pelo STF e por quem está ancorado na democracia e na realidade.

Isso me faz lembrar de uma cena, em março de 2020. Enquanto Jair Bolsonaro subia de volta a rampa do Palácio do Planalto, após cumprimentar apoiadores, tirar selfies e elogiar os protestos contra o Congresso Nacional, um grupo gritava por um novo Ato Institucional. "AI-5! AI-5! AI-5! AI-5!" Sorrindo, o então presidente acenava ao público que pedia a morte da democracia. "Não tem preço o que esse povo está fazendo aqui", disse pouco antes.

Bolsonaro editou, no final de 2022, o texto de uma minuta de decreto de golpe de Estado que mandaria para o xilindró uma série de autoridades, melaria a eleição que elegeu Lula e conferiria poderes excepcionais às Forças Armadas. Apresentou um rascunho do documento aos comandantes militares, sendo rechaçado pelo general Freire Gomes e pelo brigadeiro Baptista Júnior e abraçado pelo almirante Garnier.

Bolsonaro admitiu, hoje, ter procurado os três para agir contra as eleições, mas afirmou que não havia clima. Não é que ele não tentou, ele não conseguiu. Acreditava também, portanto, na intervenção militar até que ela indicou que não acreditava nele.