General Heleno, tigrão em reunião golpista, foi meme de gatinho com Moraes

Claro que estamos falando de Augusto Heleno, o mesmo que mandou literalmente um "foda-se" ao Congresso Nacional em fevereiro de 2020, sugerindo a Bolsonaro que emparedasse o parlamento. Ou que alertou ao STF, em maio de 2020, que uma tentativa de apreender o celular de Bolsonaro como parte de uma investigação teria :consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional". Ou seja, alguém marinado na truculência.

Mas um caderninho com anotações golpistas encontrado em sua residência pela Polícia Federal somado ao comportamento joselito na reunião ministerial mostra que ele achava que nunca seria pego ou não se importava com isso. Psicanaliticamente, poderíamos analisar que talvez até desejasse ser flagrado com a mão na massa. Ou virando a mesa. Não por um masoquismo fardado, mas pelo prazer do reconhecimento da paternidade da criança.

Uma diferença entre os movimentos golpistas de 1964 e os de 2022/2023 é que os conspiradores fardados passaram a produzir uma quantidade absurda de provas contra si mesmos. Esperemos que também haja outra, ou seja, que os generais envolvidos sejam, agora, punidos.