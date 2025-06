Bolsonaro e Heleno cometem ato falho ao dizerem que faltou clima para golpe

Após o ministro Alexandre de Moraes perguntar se o almirante Garnier, então comandante da Marinha, colocou as tropas à disposição do golpe, Bolsonaro disse: "Em hipótese alguma. Não existe isso. Se nós fossemos prosseguir em um estado de sítio e de defesa, as medidas seriam outras. Não tinha clima, não tinha oportunidade e não tinha uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa".

O general Heleno, por sua vez, ao ser questionado por seu próprio advogado (ele se negou a responder perguntas de qualquer outra pessoa), a respeito de usar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estava sob sua jurisdição como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, para produzir relatórios com informações falsas sobre urnas eletrônicas, disse: "De maneira nenhuma. Não havia clima".

O sincericídio foi tão grande que o próprio Moraes ironizou: "Não fui eu quem fez a pergunta, general. Eu quero registrar nos anais do Supremo Tribunal Federal que foi o seu advogado."

O ato falho é algo fascinante. Quando uma pessoa está mentindo por muito tempo, mais cedo ou mais tarde, é traída pelo inconsciente. Até porque manter as aparências publicamente exige muita energia e a verdade é algo que esmaga por dentro, forçando confissões.

Como me explicou Dunker, aliás, atos falhos envolvem duas condições: a emergência de uma palavra ou expressão no discurso, seguida de uma correção ou negação do ocorrido. Para a psicanálise, isso acontece porque há uma cadeia de pensamentos, inconsciente, que se encontra suprimida e emerge revelando um fragmento da verdade queremos suprimir a nós mesmos.

Supressão que, mais cedo ou mais tarde, se rompe e aflora e pode dizer muito sobre nós mesmos. Mas o que fazemos coletivamente com as verdades confessadas pelas autoridades diz muito sobre a psique de um povo. Jogar para baixo do tapete da anistia ou punir pelos crimes praticados contra um povo?