Mundo fracassa com 138 milhões de crianças no trabalho infantil, alerta ONU

Com isso, o mundo não cumpriu meta 8.7 estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que previa a erradicação do trabalho infantil até este ano. Segundo o relatório, para alcançar esse objetivo até 2030, seria necessário acelerar os esforços em 11 vezes em relação ao progresso atual.

A África Subsaariana concentra o maior número de casos, com 87 milhões de crianças em trabalho infantil, o que representa quase dois terços do total global. A região também tem a maior prevalência, atingindo 21,5% das crianças. Em contraste, na Ásia e no Pacífico, o número passou de 49 milhões para 28 milhões desde 2020, ou seja, de 5,6% para 3,1%. Já na nossa América Latina e no Caribe, houve uma redução de 6% para 5,5% no mesmo período, passando de 8,2 para 7,3 milhões.

O setor agrícola é o que mais emprega mão de obra infantil, respondendo por 61% dos casos, seguido pelo de serviços (27%), como trabalho doméstico e venda de produtos, e pela indústria (13%), incluindo mineração e manufatura.

Crianças pequenas, entre 5 e 11 anos, são as mais afetadas, representando 57% do total. Conforme crescem, a distribuição por gênero se torna mais desigual: os meninos são maioria, especialmente em trabalhos industriais, enquanto as meninas estão mais presentes no setor de serviços, incluindo tarefas domésticas. Quando se consideram as horas dedicadas a afazeres domésticos não remunerados, a diferença entre os sexos se reduz, revelando que as meninas assumem uma carga desproporcional dessas atividades.

O relatório também chama a atenção para as consequências do trabalho infantil na educação. Globalmente, um terço dos que têm entre cinco e 14 anos e trabalham estão fora da sala de aula, comparado a apenas 8% daquelas que não trabalham.

Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, a evasão escolar chega a 59% para os que trabalham, contra 14% dos demais.