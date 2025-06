Netanyahu e a arte da sobrevivência política às custas do sangue alheio

A estratégia é clássica: em momentos de crise interna, líderes autoritários buscam inimigos externos. E Netanyahu, que teve recentemente seu governo na berlinda, contando com o apoio dos ultraconservadores para continuar no poder, voltou a escolher o Irã. Se conseguir interromper o programa nuclear do país dos aiatolás, pode ganhar as eleições no ano que vem. O custo disso são mais vidas no Oriente Médio, inclusive de israelenses.

Em Gaza, cidades inteiras foram reduzidas a escombros, hospitais e escolas foram bombardeados, famílias exterminadas. O mundo assiste, horrorizado, a um genocídio, enquanto o gabinete de Netanyahu insiste em uma vitória total que virá com os palestinos sendo empurrados para fora de sua terra.

Mas a carnificina em Gaza já não basta para sustentar seu governo. A opinião pública israelense, inicialmente unida pelo trauma do ataque do Hamas, questiona a competência de um primeiro-ministro que falhou em prevenir a maior tragédia da história recente de Israel e, desde então, só aprofundou a crise. Seu gabinete é um ajuntamento de extremistas e oportunistas, seu partido está corroído por denúncias de corrupção, e sua credibilidade vale muito pouco.

Foi nesse contexto que ele decidiu atacar o Irã de forma preventiva. Vendo uma oportunidade, com o inimigo enfraquecido, e usando a justificativa de que o país estava desrespeitando os acordos sobre o tema. Questiona-se, contudo, se Teerã representava uma ameaça iminente. Enquanto o mundo discute isso, ele usa o show pirotécnico para se apresentar como o único capaz de enfrentar os perigos externos, enquanto esconde que foi justamente sua política belicista e sua negligência com a diplomacia que ajudaram a empurrar Israel a essa situação.

O ataque israelense matou comandantes da Guarda Revolucionária do Irã, atingiu instalações nucleares e prometeu decapitar a capacidade militar iraniana. O Irã já anunciou que vai continuar retaliando, e a região está à beira de uma guerra generalizada - uma que pode arrastar os Estados Unidos, já que Trump, em sua habitual incoerência, oscila entre negociar com Teerã e apoiar tacitamente a escalada israelense.

Enquanto isso, os civis pagarão o preço. Israelenses sob o risco de mísseis, iranianos sob bombardeios e palestinos, esses, sempre os mais lascados, continuarão sendo soterrados sob escombros em Gaza, onde a máquina de morte de Netanyahu funciona sem freios de um mundo que assiste tudo passivamente. No máximo, fazendo beicinho de reprovação.