Juventus barra conselheira em meio à discussão sobre venda de seu futebol

A criação do Juventus Sociedade Anônima de Futebol (SAF) está na pauta há três anos. Com ela, tudo relativo ao futebol é transferido a uma nova pessoa jurídica: o clube teria uma participação mínima nas ações da nova sociedade e as demais são negociadas entre compradores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores, a depender do modelo escolhido.

O clube tem dívidas, sobretudo oriundas do período da pandemia, e os defensores da venda do futebol apontam que ela traria investimentos, garantiria a reforma do estádio e levaria o time a dar um salto. Os críticos, contudo, apontam que as propostas na mesa querem vender tudo por um valor irrisório, o que não permitiria ao clube nem resolver suas pendências financeiras, e, ao mesmo tempo, levaria à perda definitiva do controle do futebol. Defendem outras formas de profissionalizar a gestão.

Tentativas anteriores foram barradas pelos conselheiros, que descobriram irregularidades em contratos relativos à SAF. Apontam que a escolha tem cartas marcadas e beneficiaria nomes ligados à Fifa.

As críticas de Machado constam de ações judiciais e já teriam sido expostas em reuniões do próprio conselho. Foi aberta uma sindicância e o caso segue em sigilo.

Juventus sem jogos oficiais neste ano

A situação da gestão do clube está impactando o seu futebol. Pela primeira vez desde que existe a Copa Paulista, há mais de 25 anos, o Juventus não participa do torneio que garante acesso aos torneios nacionais através da série D ou da Copa do Brasil.