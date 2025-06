STF obriga big techs a agir contra golpes que tiram dinheiro do povo

Não são apenas os golpes contra a democracia ficarão mais difíceis de serem planejados com a decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as big techs por conteúdos de terceiros nela publicados, mas também os golpes digitais que tiram dinheiro do povaréu.

A decisão, que modifica o entendimento do Marco Civil da Internet e cria uma presunção de responsabilidade para plataformas como Facebook, Instagram e TikTok sobre alguns conteúdos de terceiros, inclui as fraudes impulsionadas sob pagamento. Isso significa que, a partir de agora, as empresas não poderão mais lavar as mãos diante de crimes cometidos em suas espaços.

Ou seja, essas empresas, que hoje lucram com esses golpes ao aceitar cascalho para bombá-los para os otários, ou seja, nós, podem ser responsabilizadas caso não atuem por conta própria e de forma preventiva a fim de impedir esses bandidos.