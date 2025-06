Caso Daniel Silveira escancara hipocrisia bolsonarista sobre as prisões

No mesmo mês de maio, Moraes também concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente da República Fernando Collor de Mello, condenado a oito anos e dez meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, quando senador. Ficou só uma semana no xilindró.

O curioso é que ele atestou à Justiça que não tinha doenças, mas seus advogados afirmaram que ele tem Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar. Foram comoventes as manifestações públicas da direita alagoana em defesa de Collor, que foi imortalizado gritando o nome de Bolsonaro a plenos pulmões em comício no estado.

Toda essa preocupação com a saúde de detentos por parte da extrema direita deveria servir para melhorar as péssimas condições do sistema prisional brasileiro, um depósito de gente pobre. E, principalmente, evitar o encarceramento de condenados que não representem risco à vida de outras pessoas, pensando em outras penas e mantendo-os longe das penitenciárias, que hoje servem como centros de aliciamento para o crime organizado.

Afinal, se o benefício vale para quem tem cascalho e poder, deveria valer para a multidão de presos com tuberculose e depressão.

Apesar do esforço de setores do Poder Judiciário e da sociedade civil, contudo, não vejo muita esperança que viremos a chave da forma de punição no Brasil. E vamos ter que conviver com a hipocrisia de grupos que defendem a soltura para os seus criminosos sob justificativa humanitária, enquanto pedem que outros apodreçam em suas celas.

Até porque, como todos sabemos, ser reincidente no roubo de carne é muito pior que atentar contra a democracia, não é mesmo?