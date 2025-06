Apoio a Bolsonaro perde força nas ruas e leva 12 mil à avenida Paulista 

"A manifestação atraiu uma multidão pequena, com números semelhantes aos que vimos na penúltima manifestação, em março, em Copacabana (18,3 mil). De novo, observamos um processo de convocação menos intenso nas mídias sociais e uma data que coincide com o calendário esportivo, com a Copa do Mundo de Clubes", afirma Pablo Ortellado, professor de políticas públicas da USP e um dos coordenadores do levantamento. "Apesar disso, o número é tão menor do que aquele que contamos em abril (44,9 mil) que é difícil não especular que a pauta da anistia tenha esfriado junto à militância."

Antes do ato, o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, antecipou-se às críticas, ponderando que tamanho não é documento. "Estamos aqui para marcar posição. É menos importante o número do que eu vou dizer aqui", disse à colunista do UOL Letícia Casado.

A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, realizada no domingo passado, na mesma avenida Paulista, sob o tema "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro", reuniu 48,7 mil, de acordo com contagem do Monitor do Debate Político no meu momento de maior concentração às 13h58. A anistia de Bolsonaro perdeu para o público LGBT+.

O ato contou com presidenciáveis, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deputados federais, como Nikolas Ferreiras (PL-MG) e Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) e Silas Malafaia.

O último ato convocado em São Paulo por movimentos sociais de esquerda contra a anistia, pela prisão de Jair Bolsonaro e em memória dos 61 anos do golpe militar de 31 de março de 1964 reuniu 6,6 mil pessoas, no dia 30 de março, na avenida Paulista. Todos os números são do Monitor do Debate Político.

Em outras ocasiões, o foco era a aprovação de um projeto de anistia no Congresso Nacional que beneficiaria quem participou de atos golpistas entre outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, o que beneficiaria o ex-presidente. Como a pauta, impopular, esfriou no parlamento, as atenções dos bolsonaristas se voltaram ao julgamento, que encerrou sua fase de instrução para o grupo de réus do qual Jair faz parte.