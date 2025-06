Bolsonaro segue forte, mas convocar ato brochante foi erro político grave

Contudo, antes de traçar uma reta de tendência em direção ao ocaso, vale analisar o contexto. Primeiro: era dia de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, com o Flamengo enfrentando o Bayern de Munique. Segundo: estamos em período de férias escolares e o domingo estava ensolarado. Terceiro: não há nenhum grande fato novo que empurrasse a militância para as ruas (em fevereiro de 2024, era o primeiro grande momento em que aliados de Jair convocaram a extrema direita para defender os golpistas presos e contra o STF, havia uma demanda represada).

Quarto: o bolsonarista-raiz médio está desencantado e empapuçado com a pauta da anistia, uma vez que ela não avançou no Congresso. Não à toa, quem convocou o ato deste domingo virou seus canhões ao julgamento no STF. Se ainda fosse uma manifestação contra Lula e o PT, alavancada por algum escândalo, poderia ter levado mais gente. Mas não foi.

Quinto: a convocação nas redes bolsonaristas foi bem menos intensa do que em outras vezes, o que também fez diferença.

Com isso, o ato chegou perto da última manifestação convocada por movimentos sociais de esquerda em São Paulo. Criticando a anistia, defendendo a prisão de Jair Bolsonaro e em memória dos 61 anos do golpe militar de 31 de março de 1964, ela reuniu 6,6 mil pessoas, no dia 30 de março, na avenida Paulista. O número também é do Monitor do Debate Político. Neste momento, nenhum dos grupos não pode dizer que tem a primazia da rua.

É cedo para falar que o bolsonarismo perdeu a capacidade de mobilização, pois eles ainda levam mais gente que a esquerda às ruas. Um bom termômetro para analisar essa capacidade será a manifestação a ser convocada entre o momento em que a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa for anunciada pela Primeira Turma do STF e uma ordem de prisão contra ele for decretada.

Mas, do ponto de vista político, a convocação de uma manifestação nesse contexto e sem um grande fato novo foi um erro.