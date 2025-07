Batalha do Congresso contra Lula pelo IOF tem Dino e emendas nos bastidores

Motta negou que descumpriu acordo ou que traiu o governo Lula ao colocar em votação a derrubada do decreto presidencial que aumentou o IOF em um vídeo publicado em suas redes sociais. "Capitão que vê barco ir em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria de IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no Parlamento", disse.

O ministro Flávio Dino, do STF, vem sendo uma pedra no sapato do Congresso ao tentar recolocar no eixo a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Por enquanto, suas decisões pressionam por mais transparência e regras para liberação de recursos. Mas há o temor, no Congresso, que lá na frente seja revista a obrigatoriedade do pagamento de emendas indicadas por parlamentares.

Por mais que Dino seja ideologicamente alinhado ao campo progressista, ele já mostrou que não tem problemas de bater de frente com o governo Lula. Porém, a relação entre ele e Lula é vista, no Congresso, da mesma forma que a relação entre o ministro André Mendonça e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ou seja, para a tríade supracitada (Lira, Nogueira e Cunha), Dino é Lula. E Lula poderia estar atuando para calibrar a posição de Dino.

O STF atuou para colocar as relações institucionais de volta aos trilhos por duas vezes nos últimos anos. A primeira foi puxada por Gilmar Mendes contra os excessos da Lava Jato, e a segunda, as ações de Alexandre de Moraes contra a intentona golpista.

A terceira, na avaliação desses assessores, reside na correção da distorção representada pela impositividade do pagamento de bilhões em emendas, o que impossibilita a implementação do projeto do governo Lula, que saiu vitorioso das urnas.