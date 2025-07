Bater em Marina Silva excita os eleitores de parlamentares violentos

E excitam pelo fato de agredirem uma das mais importantes ambientalistas do mundo, que vem sendo uma pedra no sapato do naco do agronegócio e do extrativismo que insiste em operar em padrões trogloditas e anacrônicos pelo dinheiro fácil.

No final das contas, são homenzinhos descontentes com o tamanho do seu pequeno intelecto.

Por fim, políticos de extrema direita vêm usando o grotesco e o surreal no Congresso Nacional para chamar a atenção e se promover midiaticamente e eleitoralmente. E, uma vez nos holofotes da mídia, o seu discurso acaba conseguindo votos entre aqueles que se conectam aos medos e anseios que ambos promovem.

Um exemplo foram os deputados federais Eder Mauro e Abílio Brunini, ambos do PL, que disputaram o segundo turno na eleição municipal em Belém e Cuiabá, respectivamente, em 2022. Brunini, aliás, ganhou a eleição. Ambos ficaram famosos por causar na Câmara, incomodando até pessoas do mesmo campo ideológico.

Isso se coloca como um desafio ao naco racional da sociedade: como criticar as declarações violentas de políticos, mas não dar a eles o palanque midiático que tanto querem para alçar voos políticos. Enquanto isso, o grotesco e o surreal continuam tendo sucesso, seguindo os passos de um político que passou três décadas no baixo clero, atacando mulheres e minorias em direitos, e virou presidente da República.