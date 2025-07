O que a vitória de um socialista em Nova York ensina à esquerda brasileira?

O que não surpreende, mas ainda assim abala, é que se percebe, com essa reação dos democratas do establishment, que o principal compromisso da ala dominante do partido é com os interesses de classe das mesmas elites políticas e econômicas de sempre. Diante de um candidato que enfrentou bilionários, questionou o lobby do governo Benjamin Netanyahu e defendeu a causa palestina em plena Nova York, não se acanhou em defender os direitos das mulheres e pessoas trans, e, ainda assim, venceu, a resposta não foi de celebração democrática, mas de contra-ataque.

E não apenas da direita, mas também do próprio partido que o abrigou. Republicanos e democratas tradicionais estão, juntos, em modo de emergência. Porque Mamdani não apenas venceu: ele mostrou que é possível vencer com uma proposta diferente.

É um padrão que nós, no Brasil, conhecemos bem. Nem mesmo quando a esquerda comprova sua capacidade de vencer eleições com pautas voltadas à classe trabalhadora e às maiorias marginalizadas, a cúpula partidária se rende a essas lutas. O discurso de que "é preciso dialogar com o centro" persiste como mantra intocável, mesmo quando a história recente prova que ele serve, na prática, para esterilizar a potência transformadora da política. Preferem perder eleições a se comprometer com um realinhamento das pautas históricas da esquerda.

A moderação vira fetiche, não estratégia. O que está em jogo é a manutenção de um sistema que serve aos de sempre.

Tradicionalmente, "realismo" virou palavra-código para recuo. Para abrir mão de bandeiras importantes em nome de uma ilusória viabilidade eleitoral. O problema é que essa lógica ignora justamente quem mais precisa da política: a maioria da população.

E é aí que a vitória de Mamdani vira um divisor de águas. Ele não suavizou seu discurso, não trocou convicções por marqueteiros. Pelo contrário: propôs tarifa zero no transporte público, controle de preços de aluguéis, e até políticas municipais de alimentos a preços justos. Ou seja, uma agenda radical, mas totalmente compreendida pelos trabalhadores.