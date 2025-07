Bets passam WhatsApp e se transformam na nova droga digital do Brasil

As bets se tornaram o segundo maior destino da internet brasileira, ultrapassando gigantes como YouTube e WhatsApp, segundo reportagem de Helton Simões Gomes, no UOL. Perdem apenas para o Google que, sem dúvida, também é acessado por pessoas que procuram o endereço on-line de bets.

É inegável, bets são uma febre. E, como febre, não são uma doença em si, mas sintoma de algo maior. Neste caso, uma sociedade doente, que, delirando acordada diante de cidadãos empobrecidos, acredita ser possível resolver seus problemas em um estalar de dedos. Uma sociedade que ignora a máxima da jogatina: a banca sempre vence.

Empresas do setor faturam bilhões e não pagam impostos condizentes com o impacto deletério que causam em termos de saúde pública. Pior: ainda tentam influenciar a política para evitar regulamentações mais duras, com parlamentares para chamarem de seus.