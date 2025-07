Trump dá um presente a Lula ao tentar interferir indevidamente no Brasil

A ministra das Relações Institucional, Gleisi Hoffman, foi na mesma linha:

"Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos EUA foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário", postou.

Grifos meus, claro.

O líder dos Estados Unidos divulgou críticas ao Brasil no momento em que os dois países discutem um acordo para evitar tarifas. Mas também no qual Trump nos pressiona contra a regulação das big techs e suas plataformas digitais. Jair, mais do que amado por Donald, está sendo usado por ele.

Mas ao se intrometer em questões brasileiras, Trump acaba fortalecendo a imagem de Lula como um presidente que não aceita pressões estrangeiras. E isso pode ser explorado na eleição do ano que vem, principalmente se o seu maior adversário tiver orgulhosamente usado um boné MAGA (Make America Great Again), como o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas.